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اتفاقية لإعفاء أسر الشهداء من دفع رسوم الكشف الطبي في العيادات الخاصة بالضفة

الإثنين 27 مايو 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاقية لإعفاء أسر الشهداء من دفع رسوم الكشف الطبي في العيادات الخاصة بالضفة


رام الله / سما /

وقع التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، ونقابة الأطباء، اليوم الاثنين، اتفاقية لإعفاء أسر الشهداء من دفع رسوم الكشف الطبي في العيادات الخاصة، التابعة للأطباء المسجلين في النقابة، في كافة محافظات الضفة الغربية.

وقال الأمين العام للتجمع الوطني لأسر الشهداء محمد صبيحات إن الاتفاقية، تشمل كل أفراد أسرة الشهيد من الدرجة الأولى (الأب، والأم، والزوجة، والأبناء قيد الإعالة)، في كافة محافظات الضفة الغربية، حيث سيتمكنون من التوجه لأي طبيب خاص مسجل في النقابة، دون دفع رسوم الكشف الطبي.

بدوره، قال نقيب الأطباء شوقي صبحة إن النقابة تسعى لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، ولكن كنا نواجه عملا غير منظم يعتمد على الأطباء أنفسهم، الذين كانوا يبادرون من تلقاء أنفسهم في غالب الأحيان، لكن هذه الاتفاقية تشمل كافة الأطباء في كل محافظات الضفة.

كما أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن هناك موقفا وطنيا في التصدي لسياسة الاحتلال، خاصة القرار العنصري الأخير المتمثل باقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية بحجة أنها تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقية محفزًا لنقابات ومؤسسات أخرى لتقديم الدعم لعائلات الأسرى والشهداء.

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