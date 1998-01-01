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سفير الصين لدى فلسطين: لن نشارك في مؤتمر البحرين

الإثنين 27 مايو 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير الصين لدى فلسطين: لن نشارك في مؤتمر البحرين


رام الله / سما /

 قال سفير الصين لدى فلسطين قواه وي، ان بلاده لن تشارك في مؤتمر البحرين المزمع عقده منتصف الشهر المقبل في العاصمة البحرينية المنامة.

وأضاف السفير الصيني لدى لقائه مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين نبيل شعث، اليوم الاثنين، أن مقاطعة مؤتمر المنامة تأتي ضمن اتفاق روسي صيني ثنائي بعدم المشاركة فيه، مؤكدا موقف بلاده الداعم للقضية والشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره أكد شعث أن الورشة الاقتصادية الأميركية التي ستعقد في البحرين مرفوضة من قبل الجانب الفلسطيني ولن يشارك فيها، معتبرا إياها جزءا من صفقة القرن الأميركية.

ووضع شعث، السفير الصيني في صورة الاوضاع السياسية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ومقدساته، وأرضه، من انتهاكات اسرائيلية جسيمة مخالفة للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة، مثمنا دور الصين وجميع الأصدقاء في العالم.

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