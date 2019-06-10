نقابة الصحفيين تحذر حركة حماس من خطورة المساس بمؤسسات الاعلام الرسمي وعرقلة عملها بغزة

رام الله /سما/



حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين حركة حماس من مغبة الاستمرار في اجراءاتها بعرقلة عمل مؤسسات الاعلام الرسمي ، وما يترتب عليه من اساءة لشعبنا للحرايات الاعلامية والحريات العامة .

وجاء تحذير نقابة الصحفيين المذكور في اعقاب صدور قرار من نائب عام حماس في قطاع غزة بالطلب من محكمة الصلح بغزة ، بحضور طرف واحد ، منع توزيع صحيفة الحياة الجديدة في المحافظات الجنوبية ، بزعم نشر مواد تؤدي الى اثارة الفتنة والتحريض على الاعتداء على الممتلكات العامة حسب زعم لائحة الدعوة التي وصلت مقر صحيفة الحياة الجديدة بغزة ، والتى تطالب مدير عام الصحيفة ماجد الريماوي بالحضور جلسة يوم 10-6-2019م للنظر بالقضية، بناء على شكوى من وزارة الداخلية ومكتب الاعلام الحكومي التابعين لحركة حماس بغزة .

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين "ان هذا الاجراء وما تقوم به حركة حماس من اجراءات بحق مؤسسات الاعلام الرسمي سواء بصحيفة الحياة الجديدة او تلفزيون فلسطين ، واستمرار السيطرة على مقر فضائية تلفزيون فلسطين ومنع طواقم التلفزيون من العمل الخارجي ، واستمرار اغلاق عدد من المؤسسات الاعلامية منذ سيطرتها بالقوة العسكرية على قطاع غزة منذ عام 2007م ، والذي لم تسلم منه صحيفة الحياة الجديدة نفسها ، يعتبر استمرار لنهج القوة والتفرد والتحكم بالعمل الاعلامي لفرض اجندتها الاعلالمية على ساحة قطاع غزة" .

واكدت النقابة رفضها لهذا القرار او التعامل معه، فانها تشدد على الزملاء الصحفيين في قطاع غزة بضرورة التضامن مع مؤسسات الاعلام الرسمي والعاملين به ، مؤكدة انها ستتخذ كافة الاجراءات النقابية الكفيلة بوقف هذا القرار والضغط من اجل التراجع عنه .

ودعت الاطر والمؤسسات الصحفية ومؤسسات حقوق الانسان الى استنكار هذه الاجراءات التي تمس بشكل خطير الحريات العامة والحريات الصحفية في قطاع غزة ، وتنذر بعودتنا الى المربع الاول من المناكفات السياسية وتنفيذ مخططات الاحتلال بترسيخ الانقسام بين محافظات الوطن بمنع الحرايات الاعلامية وتنوعها في فلسطين .

وتطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب الى استنكار الاجراءات غير القانوينة التي تقوم بها حركة حماس بحق الاعلام الرسمي الفلسطيني والعاملين به، والضغط من اجل وقف هذه الاجراءات فورا .

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