البرغوثي: الدعوة لتصفية الأونروا في مؤتمر البحرين هدفها تصفية حق العودة

رام الله /سما/

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن من أخطر الأمور التي صدرت عن فريق " صفقة القرن" على أعتاب الدعوة لورشة البحرين، المطالبة بتصفة وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) ونقل خدماتها لما سموها الدول المضيفة.



وأكد أن التصريحات الغاضبة ضد الأنروا تعبرعن إحساس بالفشل، بعد أن صمدت وكالة الغوث لقطع المساهمة الأميركية والتي تصل إلى ثلث ميزانية الوكالة.وأشار البرغوثي الى أن الهجوم على وكالة الغوث يستهدف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها في فلسطين. إذ يعرف الفريق الأميركي أن وكالة الغوث أنشأت بقرار أممي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن إنشائها واستمرارها مرتبط بتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194 والذي نص على عودة اللاجئين الفلسطينين المهجرين في عام الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 وهو يظن أن تصفية وكالة الغوث سيعني تصفية قضية اللاجئين.



وبالتالي فإن الحفاظ على وكالة الغوث، صار مرتبطا بالحفاظ على حق العودة الذي لم، ولن، يتنازل عنه الفلسطينيون.

