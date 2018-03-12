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الحكم 9 سنوات ونصف على أسير من غزة ينتمي لسرايا القدس

الإثنين 27 مايو 2019 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم 9 سنوات ونصف على أسير من غزة ينتمي لسرايا القدس


غزة / سما/

 أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن المحكمة الاسرائيلية في مدينة بئر السبع المحتلة أصدرت حكماً بحق الأسير أمين سعدي محمد جمعة (25 عاماً) من تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلته بتاريخ 12/03/2018م أثناء عمله على مركب صيد قبالة ساحل رفح، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس والتخطيط للقيام بأعمال مقاومة.

جدير بالذكر أن الأسير أمين جمعة من مواليد 25/10/1994م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن نفحة الصحراوي.
 

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