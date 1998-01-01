القوى الوطنية والاسلامية تحذر من أي مشاركة عربية أو فلسطينية بمؤتمر البحرين

غزة / سما/

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية من اقدام الولايات المتحدة وحكومة مملكة البحرين على عقد ورشة عمل تصفوية تحت عنوان مضلل وهو ( السلام من اجل الازدهار ) في محاولة من الادارة الامريكية لتمرير المرحلة الاولى من المؤامرة الكبرى المسماة صفقة القرن عبر إشعال المنطقة بالقضايا الاقتصادية والانسانية والفتن الطائفية على حساب حقوق شعبنا وثوابته.

واكدت لجنة المتابعة في بيان وصل "سما"على رفضها لعقد هذا المؤتمر وتحذيرها من اية مشاركة عربية او فلسطينية سواء كانت رسمية او شخصية في اي من اعمال هذا المؤتمر والذي يشكل طعنه لقضية الشعب الفلسطيني الوطنية ونضاله من اجل الحرية والاستقلال الوطني.

وثمنت لجنة المتابعة مواقف الدول والشخصيات وخاصة الفلسطينية التى رفضت دعوات المشاركة في هذا المؤتمر وطالبت كل من تلقى دعوة لحضور المؤتمر الى اعلان رفضه للمشاركة في اعمال المؤتمر, وتوجهت لجنة المتابعة بالتحية الى لجان المقاطعة الدولية والعربية والمحلية والتى تواجه مؤامرة التطبيع وتواجه صفقة القرن.

وحيت لجنة المتابعة الشعوب العربية وقواها السياسية الحية الرافضة لهذا المؤتمر وصفقة القرن باكملها خاصة الشعب البحريني الشقيق.

ودعت لجنة المتابعة الجماهير العربية وجماهير الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده الى التعبير عن رفض هذه المؤتمرات واللقاءات المشبوهة لأنها تشكل المدخل الرئيسي لتمرير المؤامرة ضد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية مما يتطلب مواجهتها بكل قوة وعدم السماح بتمريرها مهما كانت التضحيات.