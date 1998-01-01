الديمقراطية: تدعو الدول العربية لإعلان موقف رافض لـ""صفقة البحرين" يحترم الموقف الفلسطيني

رام الله / سما /

سخرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من تسريب الولايات المتحدة لبعض القضايا التي سيبحثها المؤتمر الاقتصادي في البحرين.

وقالت الجبهة لقد تكشفت مرة أخرى حقيقة النوايا العدائية ضد شعبنا، وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.



وأضافت الجبهة أن العرض الوهمي للولايات المتحدة الأميركية بحل وكالة الغوث وإسقاط حق العودة، وشطبه مقابل ما تسميه إدارة ترامب تحويل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية إلى مدن متطورة، ليست إلا محاولة لذر الرماد في العيون، وتقديم الهدايا الملغومة، ودعوة مفضوحة لمقايضة الوطن والعودة إلى الوطن بشقة سكنية.



وأضافت الجبهة إن الحديث عن الإزدهار الإقتصادي للفلسطينيين دون الدعوة لإنهاء الإحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ما هو إلا إمتهان للكرامة الوطنية للشعب الفلسطيني، وإستخفاف بالعقول، وأكدت الجبهة إن شعبنا ليس على إستعداد على الإطلاق ليبيع حريته وإستقلاله وأرض وطنه ومقايضتها بالأموال، التي تتحدث الولايات المتحدة عن رصدها لمشروعها التصفوي للقضية الفلسطينية.



ودعت الجبهة الدول العربية المرشحة من قبل الولايات المتحدة لتمويل صفقة ترامب في شقها الإقتصادي لإعلان موقف واضح وصريح في رفض الإنخراط في هذا المشروع الفاسد، والتأكيد أن دعمها لشعبنا الفلسطيني، يكون في إطار دعم معركته الوطنية لإسترداد كل شبر من أرضه المحتلة، وفي القلب منها القدس، وليس لدعم مشاريع ليس من شأنها سوى أن تديم الإحتلال، وأن تشرعن وجوده، وتشرعن إستعماره لأرض فلسطين ومصادرتها وإستيطانها، وشطب الكيانية الوطنية لشعبنا.