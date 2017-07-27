نادي الأسير: أربعة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام

رام الله / سما /

قال نادي الأسير اليوم الاثنين إن أربعة يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمهم الأسير حسن العويوي من محافظة الخليل، والمضرب عن الطعام منذ (56) يوماً.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير العويوي يواجه ظروفاً صحيةً خطيرة جرّاء رفض سلطات الاحتلال تلبية مطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري، ومنذ أن شرع في الإضراب تعمدت إدارة معتقلات الاحتلال نقله المتكرر من معتقل إلى آخر وكذلك إلى المستشفيات المدنية، وكان آخرها مستشفى "كابلان" حيث نُقل إليها أمس بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي.

وذكر نادي الأسير أن الأسير العويوي (35 عاماً) معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال.

كما التحق بالإضراب عن الطعام الأسير ثائر بدر (43 عاماً) من بلدة بيت لقيا في محافظة رام الله منذ 18 أيار/ مايو 2019، وذلك رفضاً لاعتقاله الإداري، حيث أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه في اليوم الذي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه في الرابع عشر من أيار/ مايو، وذلك بعد قضاء مدة محكوميته. الأسير متزوج وله أربعة أبناء، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال.

كذلك يواصل الأسير بسام أبو عكر من مخيم عايدة في بيت لحم إضرابه عن الطعام منذ تاريخ 21 أيار/ مايو 2019، رفضاً لاعتقاله الإداري المتواصل منذ عامين على التوالي، ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير ابو عكر وهو من قيادات الأسرى قضى ما مجموعه في الاعتقال (24) عاماً ونصف، بين أحكامٍ واعتقال إداري. علماً أن الأسير أبو عكر معتقل منذ 27.7.2017 وهو متزوج وله سبعة من الأبناء.

يُضاف إلى المضربين الأسير أحمد الحروب (30 عاماً) من مدينة دوار في الخليل، والذي شرع في إضرابه منذ 21 أيار/ مايو 2019 وهو تاريخ اعتقاله الحالي وذلك رفضاً لاعتقاله، علماً أنه أسير سابق قضى سنوات في معتقلات الاحتلال.