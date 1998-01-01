وكالات / سما /

ورق جدران موضة 2019 يدعو إلى تحقيق التناقض في الديكور بينه وطراز الأثاث؛ إذا كانت المفروشات كلاسيكيَّة، يحلو اختيار ورق الجدران المودرن والعكس صحيح، بحسب مهندسة الديكور ريهام فرّان التي تُسلِّط الضوء على ورق جدران موضة 2019، في الآتي:

نموذج من ورق جدران موضة 2019

على الرغم من تطوُّر الطلاء وإدخال الحجر في ديكورات الجدران، إلا أنَّ ورق الجدران يُسجِّل حضورًا قويًّا في عالم الديكور الداخلي في الآونة الأخيرة، مع الإشارة إلى أنَّ هناك فرقًا واضحًا بين ورق الجدران، اليوم، وذلك المستخدَم قديمًا. والأخير كان عبارة عن ورق أو نوع من أنواع النايلون، أمَّا اليوم فورق الجدران بداخله عناصر كالقماش والحرير، وخطوط ونقوش نافرة توحي برسمة بارزة.

ورق جدران موضة 2019

هناك ورق جدران يعطي أكثر من لون في الوقت عينه، الأمر الذي لا يوفِّره الطلاء أو أيَّة مادة أخرى

في ورق جدران موضة 2019، هناك أنواع عدة لا سيَّما الإسباني والصيني والتركي والأوروبي باهظ الثمن. علمًا أنَّ ورق الجدران لا يُقاوم الرطوبة لمدَّة طويلة، لأنَّ خلطة صناعته فيها نوع من البلاستيك، لذا يُفضَّل تلبيسه على جدار نظيف خالٍ من التعرُّجات والنتوءات.

عمومًا، يأتي ورق الجدران سادة أو بأشكال متعدِّدة، كالعروق والورود وطبعات "فرساتشي" النافرة، فضلًا عن ورق الجدران المطبوع بتصميمات، لا سيَّما الأشكال الهندسية. وهناك ورق جدران يعطي أكثر من لون في الوقت عينه، الأمر الذي لا يوفِّره الطلاء أو أيَّة مادة أخرى.

لكل غرفة ورق جدران

في غرف النوم، يفضَّل اختيار الألوان الفاتحة والهادئة لوق الجدران

عند اختيار تصميم ورق الجدران يجب مراعاة نوع الغرفة التي سيحلُّ فيها:

غرف النوم

يُفضَّل اختيار الألوان الفاتحة والهادئة في غرف النوم، لأنَّ الجدار المُغلَّف بلون داكن يُعتِّم الغرفة بالكامل، بالإضافة إلى ضرورة اختيار الزخرفات القليلة. كما يُحبَّذ اختيار ورق الجدران السادة الذي يوحي كأنَّه طلاء.

غرف نوم الأولاد

يُمكن أن يحمل ورق الجدارن رسومات وشخصيَّات كرتونية، في غرف نوم الأولاد. وعند تغليف أحد جدارانها بورق منقوش، لا بدَّ من إكساء الجدران الأخرى في الغرفة بورق سادة.

الصالون

يُمكن استعمال ألوان داكنة ونقوش بارزة لورق الجدران الخاصِّ بالصالون، علمًا أنّ الألوان تملأ الفراغات في المساحة. مثلًا: إذا كان اللون الزهري يحضر في الصالون، يُمكن استعمال ورق جدران بلون داكن ولون زهري، مع الإشارة إلى أنّ الألوان الداكنة مُناسبة للجدران الصغيرة، وهي لا تمتصّ إضاءة الصالون. ويحلو في هذه المساحة أيضًا، تغليف جدارين متقابلين لتحقيق التجانس في الديكور، خصوصًا اذا كان الصالون مفتوحًا على ركن الطعام.

غرف المعيشة

يُحبَّذ استعمال ورق الجدران المورد، فضلًا عن الألوان الفاتحة والفرحة التابعة لألوان المفروشات الموجودة.

المدخل

إذا كان الممرُّ طويلًا، يجب تجنُّب استخدام النقوش المزركشة والتعريقات الكلاسيكيَّة الخاصَّة بورق الجدران، بل يُفضَّل اعتماد ذلك السادة أو المُخطَّط بشكل عمودي.