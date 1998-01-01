  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح : مؤتمر البحرين يدعو لتصفية القضية الفلسطينية وندعو لمقاطعته

الإثنين 27 مايو 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح : مؤتمر البحرين يدعو لتصفية القضية الفلسطينية وندعو لمقاطعته


رام الله /سما/

 دعت حركة فتح الى مقاطعة مؤتمر البحرين الذي تدعو اليه أمريكا " لتصفية القضية برمتها من بوابة الاقتصاد والازدهار".


وقال المتحدث باسم فتح اسامه القواسمي في تصريح صحفي" من السذاجة تصديق أن من قطع المساعدات الانسانية والاقتصادية عن الشعب الفلسطيني " يريد ازدهارا اقتصاديا، وانما يسعى فقط لتمرير الاجندة الصهيونية المتمثلة بالغاء الحقوق الوطنية والسياسية لشعبنا ، واستبدالها بحقوق مدنية واقتصادية وازدهار مزعوم تحت الاحتلال، والحديث عن التجارة والمال بدل القدس والدولة وعودة اللاجئين".


وتابع قائلا" الشعب الفلسطيني يتعرض لمذبحة القرن أمام مرأى ومسمع العالم وتآمر البعض، وأننا لا نقايض او نتفاوض على حريتنا وحقوقنا وقدسنا وأقصانا وقيامتنا، وأننا سنقف صامدين مدافعين عن حقوقنا".
 

الأكثر قراءة اليوم

عطوان: ثمن فلسطين بمؤتمر البحرين 68 مليار $ وقد نشهد الإطاحة بحكم حماس الفترة المُقبلة

وزير إسرائيلي سابق يوضح لهذا سمحنا بإدخال مدرعات للسلطة بالضفة!

هكذا قتلوها.. شاهدان يكسران صمتهما الطويل حول وفاة الأميرة ديانا

هارتس: دولة عربية رابعة تقرر المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي

مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

أبو العطا مخاطبا مقاتلي سرايا القدس : رفعتم عالياً رأس شعبكم والنخالة عمل على تعزيز قدرات المقاومة

خامنئي يستجيب لنداء النواب السنة ويأمر بطرد المسيئين لأم المؤمنين والخلفاء

الأخبار الرئيسية

مسؤول عسكري إسرائيلي : "يجب تهديد حماس باغتيال قادتها وطرد رجالها من هذه الأرض"

اشتية : "الحِمل إذا توزّع بنشال" ورواتب الموظفين هذا الشهر ستصرف بنسبة 60% في الضفة وغزة

الكشف عن ما سيبحثه مؤتمر البحرين حول صفقة القرن: إنهاء عمل الأونروا و إعادة بناء المخيمات

عمال

خلافات حادة بين "الشاباك" والجيش الإسرائيلي والسبب عمال غزة

مصادر: إسرائيل تماطل بتنفيذ التفاهمات ولم تدخل أي مواد جديدة لغزة