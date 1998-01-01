فتح : مؤتمر البحرين يدعو لتصفية القضية الفلسطينية وندعو لمقاطعته

رام الله /سما/

دعت حركة فتح الى مقاطعة مؤتمر البحرين الذي تدعو اليه أمريكا " لتصفية القضية برمتها من بوابة الاقتصاد والازدهار".



وقال المتحدث باسم فتح اسامه القواسمي في تصريح صحفي" من السذاجة تصديق أن من قطع المساعدات الانسانية والاقتصادية عن الشعب الفلسطيني " يريد ازدهارا اقتصاديا، وانما يسعى فقط لتمرير الاجندة الصهيونية المتمثلة بالغاء الحقوق الوطنية والسياسية لشعبنا ، واستبدالها بحقوق مدنية واقتصادية وازدهار مزعوم تحت الاحتلال، والحديث عن التجارة والمال بدل القدس والدولة وعودة اللاجئين".



وتابع قائلا" الشعب الفلسطيني يتعرض لمذبحة القرن أمام مرأى ومسمع العالم وتآمر البعض، وأننا لا نقايض او نتفاوض على حريتنا وحقوقنا وقدسنا وأقصانا وقيامتنا، وأننا سنقف صامدين مدافعين عن حقوقنا".

