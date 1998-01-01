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الأسير بسام أبو عكر يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخامس على التوالي

الإثنين 27 مايو 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

يواصل الأسير بسام أبو عكر من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم، المعتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ عامين، إضرابه المفتوح عن الطعام اليوم الاثنين ولليوم الخامس على التوالي، ضد اعتقاله الإداري.

ولفتت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان أصدرته، إلى أن الأسير ابو عكر بدأ إضرابه عن الطعام الخميس الماضي، بعد تمديد اعتقاله إداريا للمرة الخامسة على التوالي لمدة ستة أشهر إضافية بمجموع ثلاثين شهرا متتالية.

يشار إلى أن الاسير أبو عكر يقبع حاليا في سجن "عوفر"، وأمضى في سجون الاحتلال 24 عاما كان آخرها اعتقاله لمدة أربعة عشر عاما بشكل متتالٍ، فيما باقي السنوات تمت في الثمانينيات والتسعينيات.

#هيئة شؤون الأسرى

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