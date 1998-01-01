الطفل المعجزة .. ولد دون جلد ونجا من الموت

وكالات / سما /

ولد الطفل كايدن جيلك شاتوك دون جلد مثل قطعة اللحم غير المطبوخة وأصبح معجزة عندما استطاع أن يقاوم الظروف غير الطبيعية التي وُلد فيها ويستمر في الحياة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، وكان كل من "جيسيكا كيبلر وجاك شاتوك"، من مدينة وارويكشاير الانجليزية بعمر الـ19 عامًا، عندما أنجبا طفلهما المعجزة.

وولد كايدن جيك شاتوك قبل موعده بعشرة أسابيع في مستشفى مدينة نوتنجهام في 24 نوفمبر، وكان وزنه 2 رطل 7 أوقية.

وفور ولادة الطفل خرجت الممرضات من غرفة العمليات والدموع تغرق أعينهم بعد أن رأوا الرضيع مصاباً بمرض غريب تركه بدون جلد.

ولم يتمكن العائلة من حمل ابنهما لمدة 10 أيام، واستغرق الأمر ستة أسابيع لبدء نمو بشرة طفلهما.

والآن أصبح الطفل يبلغ من العمر 6 أشهر، ويعيش بمنزل أسرته لكن قبل شهر كان عليه أن يحصل على ترقيع جلدي لنقل الجلد من بطنه إلى ذراعه اليمنى.