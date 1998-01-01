تكرار القرحة الهضمية لدى المسنين بسبب قلة النوم

وكالات / سما /

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون بجامعة هونج كونج الصينية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Journal of American Geriatrics Society) العلمية؛ أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلا، يمكن أن يزيد من تكرار حدوث القرحة الهضمية لدى كبار السن، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وسعى الفريق من خلال دراسته لاكتشاف فرضية أن قلة النوم، ربما تكون سببًا لتكرار الإصابة بالقرحة الهضمية التي تُعدّ من مشاكل الصحة الرئيسية التي تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية لكبار السن.

وراقب الباحثون 1538 مريضا متوسط أعمارهم 69 عامًا، تم علاجهم من القرحة الهضمية، وتم تسجيلهم في دراسة النوم، لرصد طول ونوعية نومهم، وكان المشاركون الذين عانوا من تكرار القرحة الهضمية لديهم معدلات أعلى من أمراض القلب والسكري، والإفراط في تعاطي الكحول من أولئك الذين لم تتكرر لديهم القرحة.

ووجد الباحثون أن من استغرقوا وقتًا أطول للنوم، وناموا عدد ساعات قليلة، وتكرر استيقاظهم أثناء الليل، عانوا من تكرار الإصابة بالقرحة الهضمية، مقارنة مع من كان نومهم جيدًا أثناء الليل، لذا فقد خلص الباحثون إلى أن نوعية النوم الضعيفة تسهم في تكرار القرحة الهضمية.

وأضاف الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تسليط الضوء على أهمية الوقاية والعلاج من مشاكل النوم لدى كبار السن الذين عانوا من قرحة هضمية في السابق.

وكانت دراسات كشفت أن الحصول على قسط كاف من النوم ليلا، أي حوالي من 7 إلى 8 ساعات يوميًا، يحسن الصحة العامة للجسم ويقيه من الأمراض وعلى رأسها السمنة والفشل الكلوي.

والقرحة الهضمية، هي قرحات مفتوحة تتكون على البطانة الداخلية لمعدة المريض والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، وأكثر أعراضها شيوعًا ألم وحرقة المعدة والغثيان، بالإضافة إلى الإحساس بالامتلاء أو الانتفاخ، وتعتبر الأسباب الأكثر شيوعًا للقرحة الهضمية هي الإصابة بجرثوم الملوية البوابية H. pylori، وكذلك الاستخدام الطويل للأسبرين وبعض مسكنات الألم الأخرى.