الفراولة وضغط الدم وأزمات القلب.. علاقات وطيدة

وكالات / سما /

دراسة علمية أن تناول حبات الفراولة يمكن أن يخفض من ضغط الدم.

وفي التفاصيل، أجريت دراسة في أميركا حيث تم إخضاع سيدات (بعد سن انقطاع الطمث) يعانين من ارتفاع ضغط الدم لوجبة من الفراولة بشكل يومي لمدة ثمانية أسابيع، وتم عقد مقارنة بين معدلات ضغط الدم لديهن قبل وبعد التجربة.

وبحسب النتائج، فقد كان معدل ضغط الدم لدى تلك السيدات أكثر من 130/85، ولكنه أقل من 160، فمن المعروف أن ضغط الدم عادة ما تزيد معدلاته لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

وأشارت الدراسة أيضا إلى أن تناول ثلاثة مقادير من الفراولة كل أسبوع يمكن أن يقي السيدات من خطر الإصابة بأزمات القلب بمقدار الثلث تقريباً.

ونوهت الدراسة أيضا إلى أن تأثير الفراولة على الوقاية من أزمات القلب يعود لغناها بعناصر الفلافونيد المضادة للأكسدة.

يذكر أن الفراولة غنية بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد على تخفيض ضغط الدم عن طريق تليين المادة المبطنة للأوعية الدموية، مما يساعد على توسيع الشرايين، وبالتالي تخفيض ضغط الدم.