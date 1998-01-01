ترامب: منفتحون على الحوار مع إيران ونسعى للتخلص من النووي

طوكيو/ وكالات/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن إدارته منفتحة على الحوار مع إيران، مؤكدا أنه لا يسعى لتغيير النظام هناك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو.

وأضاف: “نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى القضاء على الأسلحة النووية”، حسبما نقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

كما أعلن ترامب قبوله بوساطة اليابان بين الولايات المتحدة وإيران ، قائلا: “أعلم أن رئيس الوزراء (آبي) واليابان تجمعهما علاقات جيدة للغاية مع إيران، لذلك سننظر إلى ما يحدث” .

وأضاف: “لقد تحدث رئيس الوزراء بالفعل معي حول ذلك وأعتقد أن إيران ستريد أن تتحدث. وإذا أرادوا التحدث فنريد التحدث أيضا”.

وأردف: “سننظر إلى ما يحدث، لا أحد يريد أن تحدث أشياء فظيعة، وخاصة أنا”.

كما تطرق ترامب إلى الملف الكوري الشمالي، وقال إن مستشاريه يعتقدون أن بيونغ يانغ انتهكت قرارات مجلس الأمن عندما أطلقت صواريخ قصيرة المدى مطلع الشهر الجاري.

ومع ذلك، قال ترامب إن زعيم كوريا الشمالية “ربما يريد جذب الانتباه بتلك التجارب”.

وأضاف أن كيم “يتطلع لبناء دولة ذات ثقل اقتصادي كبير”، ووصفه بأنه “رجل ذكي يعلم جيدا أن ذلك (التقدم الاقتصادي) لن يحدث إذا استمر في تطوير أسلحة نووية”.

وفي الشأن الصيني، قال إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لإبرام اتفاق تجاري مع بكين، لكنه لم يغلق الباب أمام ذلك الاتفاق، قائلا إنه ربما يتم إبرامه “يوما ما”.

وقال: “إنهم (الصينيون) يريدون إبرام اتفاق، لكننا لسنا مستعدين .. نحن نأخذ عشرات الملايين من الدولارات من خلال الرسوم ويمكن أن يزيد هذا الرقم كثيرا وبسهولة”.

وفي شأن العلاقات مع اليابان، قال ترامب إن الولايات المتحدة تؤيد جهود اليابان لتعزيز إمكانيات قدراتها الدفاعية، وأشار إلى أن طوكيو تتطلع إلى شراء عشرات الطائرات الحربية الأمريكية الحديثة، بينها 105 مقاتلات من طراز F-35.