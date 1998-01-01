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غوغل تباشر بدعم مكالمات الفيديو الجماعية بتطبيق جديد

الإثنين 27 مايو 2019 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تباشر بدعم مكالمات الفيديو الجماعية بتطبيق جديد


وكالات / سما /

حصل تطبيق غوغل "ديو" لمحادثات الفيديو على دعم مكالمات الفيديو الجماعية حتى ثمانية أشخاص، وأصبحت الميزة الجديدة متاحة للجميع على نظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد.

ورغم أن مكالمات الفيديو الجماعية لثمانية أشخاص تعتبر إضافة جيدة، فإنها أقل بكثير مما يتيحه مثلا تطبيق آبل فايس تايم الذي يوفر مكالمات فيديو جماعية حتى 32 شخصا، أو تطبيق سكايب الذي يتيحها لـ50 شخص معا.

وكانت الميزة بدأت بالفعل في بعض الدول بوقت سابق هذا الشهر، لكنها أصبحت الآن متاحة لجميع المستخدمين حول العالم.

من ناحية أخرى فإنه على الرغم من أن ديو هو خدمة دردشات الفيديو الافتراضية في شاشات غوغل الذكية، فإن موقع فينتشر بيت يفيد بأن وظيفة الاتصال الجماعي هي حصرية حاليا للهواتف الذكية، وهذا يعني أيضا أنه لا يمكن إجراء مكالمات جماعية عبر عميل تطبيق ديو للويب، والذي أطلقته الشركة بوقت سابق هذا العام.

لذلك إذا احتجت إلى إجراء مكالمة فيديو عبر متصفح الإنترنت، وكنت تريد أن تفعل ذلك باستخدام خدمة مكالمات فيديو من غوغل، فإن "هانغآوتس" هو الخيار الأفضل لك، رغم أن بعض التقارير تذكر أن هانغآوتس قد يكون متاحا فقط لمستخدمي الشركات ابتداء من العام المقبل.

كما و أصبح ديو يتضمن نمطا لتوفير البيانات عند استخدام بيانات شبكات الجوال أو الواي فاي في الاتصال على أجهزة أندرويد لكن لأسواق محددة، تشمل البرازيل والهند وإندونيسيا.

وتقول غوغل إنه عندما يكون هذا الخيار مفعلا، فإن كلا الطرفين، المتصل والمتلقي، سيوفران البيانات. كما ستصل الميزة إلى مناطق أكثر في الأشهر المقبلة.

كما أصبح التطبيق يوفر إمكانية إرسال رسائل فيديو (بحد أقصى 30 ثانية)، ويمكنك تركها للأشخاص عندما يتعذر عليهم تلقي مكالمة فيديو، وتخصيصها كذلك باستخدام نص أو تعابير إيموجي.

#غوغل

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