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كوخافي يتفقد قاعدة رامون الجوية و القبة الحديدية بالجنوب

الإثنين 27 مايو 2019 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يتفقد قاعدة رامون الجوية و القبة الحديدية بالجنوب


القدس المحتلة / سما /

زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال آفيف كوخافي قاعدة رامون الجوية في الجنوب وبطاريات القبة الحديدية في الجنوب أمس الأحد.

وأفاد موقع "مفزاك لايف" بأن قائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين رافق كوخافي في الزيارة، والذي شارك في الأنشطة المكثفة للقوات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد في غزة، وفي العمليات المستمرة ضد مهاجمة سماء البلاد والدفاع عنها.

وأوضح الموقه أنه خلال الزيارة التي قام بها كوخافي إلى قاعدة رامون، التقى بقادة سرب الطائرات هناك، وتحدث مع الطاقم الجوي والموظفين التقنيين حول أنشطتهم التشغيلية في جميع القطاعات.

وأشار الموقع إلى أن كوخافي توجه مع قائد القاعدة العقيد ج. على متن الطائرة F16، لزيارة بطاريات القبة الحديدية والتقى مع جنود الدفاع الجوي وقادة الكتيبة وقادة البطارية.

وقال كوخافي للقوات والقادة إن القوة الجوية هي ذراع استراتيجي قوي لدولة إسرائيل، وكل واحد منكم لديه دور في ضمان أمن إسرائيل.

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