الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة يختتم المرحلة الاولى من بطولة الثلاثيات

رام الله / سما /

اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة المرحلة الاولى من بطولة الرميات الثلاثية للرجال والسيدات فوق سن 18 وتحت سن 18 والتي جرت يومي الخميس والجمعة على صالات سرية رام الله وبلدية سلفيت وبيت ساحور بحضور رئيس اللجنة الاولمبية اللواء جبريل الرجوب والوزير احمد عساف مدير عام سلطة الاذاعة وتلفزيون فلسطين ومحمد البرغوثي مدير عام الاخبار في تلفزيون فلسطين، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة ابراهيم حبش وعضو الاتحاد حنين منصور وجمهور محب وعاشق للكرة البرتقالية .

في صالة السرية رحب حبش باللواء الرجوب وعساف والبرغوثي مقدما لمحة عن البطولة والمشاركين فيها ، فيما بارك اللواء الرجوب للفائزين بالمرحلة الاولى متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح.

وقد شهدت صالات السرية وسلفيت وبيت ساحور سهرات رمضانيةبكرة السلة تضمنت بطولة الثلاثيات بمشاركة جيدة من عشاق وعاشقات اللعبة وعلى رأسهم مشاركة رئيس الاتحاد ابراهيم حبش وقائد المنتخب الفلسطيني سني سكاكيني والمدرب بلال غرة والعديد من اللاعبين الحاليين واللاعبات والقدامى وصغار السن ، حيث تأهل للدور النهائي من بطولة الرميات الثلاثية والتي ستقام بتاريخ 2/6 بالتزامن مع مباراة كل النجوم «ال all stars» كل من:

عن محافظات الشمال:

ليث ابو حيح 13

وسيم يعيش 12

عزت البغدادي 9

رامي عودة 8

أحمد عبد الحق 7

عن محافظات الجنوب:

مايكل المصري 16

عبدالله جبر 13

فراس شعلان 11

جورج طافش 10

الياس مصلح 10

عن محافظات الوسط:

سني سكاكيني 17

تامر حبش 15

مصطفى ياسر 14

علي شحادة 12

خليل خليل 12

شباب تحت 18:

نايف رمضان 11

ماهر بوشة 10

بنات فوق 18:

اماني يوسف 9

جويس امسيح 8

•لاعبات تحت 18:

شاركت 7 لاعبات وفازت كل من ميرنا السايح 14 ونتاليا قمصية 11

•بنات فوق 18 :

شاركت 5 لاعبات وفازت للدور النهائي ماريان السائح 12 و نتاشا بابون 11

•شباب تحت 18:

شارك 26 لاعبا تأهل منهم كل من امير بنورة 11 وليث بنورة 9

اشرف على تصفيات بطولة الرميات الثلاثية (منطقة الشمال ) : رأفت قادوس وفتحي احمد وجميل عامر وسندس زبيدية .وعن منطقة الوسط خميس ابو السعيد وعنان وليد واحمد حلس وسامر ابو غوش وعمار جلايطة ، وعن الجنوب اسامة ابو جابر وعيسى الهواش ورامي سلسع .

من جانب اخر اهدى اسامة ابو جابر اللاعب جورج الشوملي من ذوي الهمم قميص منتخب فلسطين لكرة السلة باسم الاتحاد الفلسطيني تشجيعا له لمشاركته في بطولة الثلاثيات وشكر خاص لناشئي بيت ساحور لمساعدتهم وكذلك لمدير الصالة جوزيف بنورة ولجميع الصالات التي اقيمت عليها البطولة.