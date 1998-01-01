"الفدائي"يخوض أول مبارياته التجريبية بعد كأس آسيا 2019

رام الله / سما /

يحل المنتخب الوطني يوم 11 من شهر يونيو القادم ضيفاً على منتخب قيرغيزستان في مباراة دولية ودية تجمعهما في العاصمة بيشكك، ليكون أول لقاء للفدائي منذ نهاية مشواره بكأس آسيا في يناير الماضي بالإمارات.

اللقاء الودي سيكون باكورة استعدادات الوطني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث من المتوقع أن يخوض المنتخب تجمعا في رام الله بمشاركة عدد من اللاعبين الجدد.

يمثل اللقاء أهمية كبيرة للمدير الفني للمنتخب الوطني الجزائري نور الدين ولد علي من أجل الوقوف على مستوى جميع اللاعبين واتاحة الفرصة للوافدين الجدد للظهور بقميص الفدائي.

وسيمثل الفوز للفدائي على قيرغيزستان خطوة هامة للتقدم في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل التواجد في المستوى الثاني أو الثالث في قرعة التصفيات المزدوجة التي ستجري منتصف شهر يوليو المقبل.

وكان المنتخب الوطني ودع بطولة كأس آسيا من دور المجموعة، بعدما حصد نقطتين بتعادلين أمام سوريا والأردن والخسارة بثلاثية نظيفة أمام أستراليا.