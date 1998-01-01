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خدمات دير البلح يستعيد ثلاثة من لاعبيه

الإثنين 27 مايو 2019 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات دير البلح يستعيد ثلاثة من لاعبيه


غزة / سما /

أعلن نادي خدمات دير البلح استعادة ثلاثة من أبرز لاعبيه للفريق بعد هبوطه للدرجة الثانية في الموسم الماضي.

واستعاد خدمات الدير نجومه السابق محمود البحيصي ومحمد أبو شعيب ويوسف أبو ظاهر، في إطار مساعي إدارة النادي لتجهيز الفريق للموسم القادم.

وكان خدمات الدير أعلن تعيين الكابتن بلال تمراز مدرباً للفريق، خلفاً للكابتن ناهض الأشقر الذي قاد الفريق في الموسم الماضي.

ويتطلع الفريق للعودة سريعاً لدوري الدرجة الأولى التي هبط منها للدرجة الثانية في الموسم الماضي.

ويمثل استعادة الثلاثي البحيصي وشعيب وأبو ظاهر إضافة قوية للفريق خاصة وأن الثلاثي ظهروا بصورة لافتة مع فرقهم في الموسم الماضي.

#خدمات دير البلح

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