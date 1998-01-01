صلاح الدين بطلا لبطولة الشهيد البنا

غزة / سما /

توّج فريق مسجد صلاح الدين بلقب بطولة الشهيد "بلال البنا" الرمضانية, التي نظمتها حركة الجهاد الإسلامي "إقليم غزة" في منطقة الزيتون, عقب فوزه في النهائي على نظيره شهداء الزيتون (3-0).

وحضر المباراة النهائية خميس الهيثم رئيس إقليم غزة, وخالد عزام أمين سر الإقليم, وعلام شبير رئيس اللجنة الرياضية في الإقليم, وأسامة الدوس رئيس اللجنة الرياضية في منطقة الزيتون, وأعضاء الإقليم, وعائلة الشهيد, والعشرات من المتفرجين.

وشارك في البطولة التي استمرت على مدار 4 أيام, ثمانية فرق ضمّت مساجد الزيتون, حيث وصل لنصف النهائي كل من صلاح الدين, والرباط, وشهداء الزيتون, والتوحيد.

وتخطى صلاح الدين نظيره الرباط بسهولة بالفوز عليه (7-1), بينما انتصر شهداء الزيتون على التوحيد بصعوبة (2-1).

وفي النهائي, حسم صلاح الدين اللقب لمصلحته, عقب انتصاره على شهداء الزيتون (3-0), سجلها معتز صيام, ومؤمن سلامة, وإسلام الزرد.

وفي الحفل الختامي, نال الفائز كأس المركز الأول, بينما ذهب كأس الوصافة للخاسر, كما تم تكريم عائلة الشهيد "البنا".