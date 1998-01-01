  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

صلاح الدين بطلا لبطولة الشهيد البنا

الإثنين 27 مايو 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح الدين بطلا لبطولة الشهيد البنا


غزة / سما /

توّج فريق مسجد صلاح الدين بلقب بطولة الشهيد "بلال البنا" الرمضانية, التي نظمتها حركة الجهاد الإسلامي "إقليم غزة" في منطقة الزيتون, عقب فوزه في النهائي على نظيره شهداء الزيتون (3-0).

وحضر المباراة النهائية خميس الهيثم رئيس إقليم غزة, وخالد عزام أمين سر الإقليم, وعلام شبير رئيس اللجنة الرياضية في الإقليم, وأسامة الدوس رئيس اللجنة الرياضية في منطقة الزيتون, وأعضاء الإقليم, وعائلة الشهيد, والعشرات من المتفرجين.

وشارك في البطولة التي استمرت على مدار 4 أيام, ثمانية فرق ضمّت مساجد الزيتون, حيث وصل لنصف النهائي كل من صلاح الدين, والرباط, وشهداء الزيتون, والتوحيد.

وتخطى صلاح الدين نظيره الرباط بسهولة بالفوز عليه (7-1), بينما انتصر شهداء الزيتون على التوحيد بصعوبة (2-1).

وفي النهائي, حسم صلاح الدين اللقب لمصلحته, عقب انتصاره على شهداء الزيتون (3-0), سجلها معتز صيام, ومؤمن سلامة, وإسلام الزرد.

وفي الحفل الختامي, نال الفائز كأس المركز الأول, بينما ذهب كأس الوصافة للخاسر, كما تم تكريم عائلة الشهيد "البنا".

#بطولة

الأكثر قراءة اليوم

عطوان: ثمن فلسطين بمؤتمر البحرين 68 مليار $ وقد نشهد الإطاحة بحكم حماس الفترة المُقبلة

وزير إسرائيلي سابق يوضح لهذا سمحنا بإدخال مدرعات للسلطة بالضفة!

هكذا قتلوها.. شاهدان يكسران صمتهما الطويل حول وفاة الأميرة ديانا

هارتس: دولة عربية رابعة تقرر المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي

مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

أبو العطا مخاطبا مقاتلي سرايا القدس : رفعتم عالياً رأس شعبكم والنخالة عمل على تعزيز قدرات المقاومة

خامنئي يستجيب لنداء النواب السنة ويأمر بطرد المسيئين لأم المؤمنين والخلفاء

الأخبار الرئيسية

اشتية : "الحِمل إذا توزّع بنشال" ورواتب الموظفين هذا الشهر ستصرف بنسبة 60% في الضفة وغزة

الكشف عن ما سيبحثه مؤتمر البحرين حول صفقة القرن: إنهاء عمل الأونروا و إعادة بناء المخيمات

عمال

خلافات حادة بين "الشاباك" والجيش الإسرائيلي والسبب عمال غزة

مصادر: إسرائيل تماطل بتنفيذ التفاهمات ولم تدخل أي مواد جديدة لغزة

سفير إسرائيلي : ما يحركنا تجاه غزة هو الخوف فقط