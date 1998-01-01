دليل قوي يؤكد مشاركة هاري كين في نهائي دوري الأبطال

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الدايلي ميل” الإنجليزية بأن هاري كين نجم توتنهام هوتسبير سيسافر مع بعثة الفريق المتجهة لمدريد، استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2018 / 2019.

ومن المقرر أن يلتقي فريق توتنهام هوتسبير بمنافسه ليفربول الإنجليزي، مساء يوم السبت المقبل على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان النجم الإنجليزي وهداف توتنهام هوتسبير هاري كين قد تعرض للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل شهر أبريل الماضي، ولكن الأخبار الأخيرة حول مدى جاهزية هاري كين تدفع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب السبيرز للتفاؤل بشأن إمكانية مشاركة اللاعب في النهائي.

وأشارت الصحيفة أن من المتوقع سفر هاري كين مع بعثة فريق توتنهام هوتسبير لمدينة “مدريد” الإسبانية يوم الأربعاء المقبل، وهذا دليل قوي على إمكانية مشاركة اللاعب أمام ليفربول.

وأكملت الصحيفة أن اسم هاري كين متواجد في قائمة الفريق المسافرة لمدريد، وهذا يعني بأن اللاعب قد يحصل على الفرصة سواء بمشاركته في التشكيلة الأساسية، أو الدفع به كبديل، وكل ذلك سيتضح خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت “الدايلي ميل” بأن بوتشيتينو يأمل في إعطاء هاري كين الفرصة للمشاركة في النهائي، ولكن كل شيء متوقف على حالته البدنية.