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شخص آخر مهدد بالإقالة في برشلونة .. ليس فالفيردي

الإثنين 27 مايو 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شخص آخر مهدد بالإقالة في برشلونة .. ليس فالفيردي


وكالات / سما /

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن إمكانية حدوث تغييرات جذرية في الهيكل الإداري لبرشلونة خلال الفترة القادمة كنتيجة لانهيار الفريق في نهاية الموسم.

وتلقى برشلونة هزيمة مدوية من فالنسيا وخسر لقب كأس ملك إسبانيا الذي حصده في المواسم الأربعة الماضية، هذه الخسارة لم تكن لتحدث هذه الفوضى لو لم يودع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد ليفربول بطريقة مذلة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إرنستو فالفيردي ليس هو الشخص الوحيد المهدد بخسارة منصبه بعد كارثتي أنفيلد رود وفيامارين، فهناك أيضاً بيب سيجيرا المدير العام في النادي.

وأضاف التقرير أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي سوف يعقد اجتماع يوم غد الثلاثاء لمناقشة ما حدث بالفريق في الأسابيع الماضية والخطة المستقبلية، وقد يسفر هذا الاجتماع عن بعض القرارات الصارمة.

بارتوميو يدعم بيب سيجيرا ولا يفكر أبداً بإقالته من منصبه، لكن المشكلة أن معظم أعضاء مجلس الإدارة لا يوافقوه الرأي، ويريدون أن ينحوه عن منصبه وتعيين شخص آخر.

نفس الأمر ينطبق على المدرب إرنستو فالفيردي الذي يحظى بدعم بارتوميو وليونيل ميسي الذي صرح عقب نهاية مباراة الخفافيش “اعتقد أنه قام بعمل مثير للإعجاب، أو أن يستمر”، فهو لا يحظى أيضاً بتأييد أعضاء المجلس الذين سيصوتون لإقالته بنسبة كبيرة.

#برشلونة #فالفيردي

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