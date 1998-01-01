مرفق الرابط.. صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرة العودة غدًا الثلاثاء

غزة / سما /

أعلن رئيس اللجنة العليا لمتابعة جرحى مسيرة العودة وكسر الحصار أحمد الكرد، عن صرف مساعدات مالية لجرحى وشهداء مسيرات العودة وكسر الحصار غدا الثلاثاء عبر فروع البريد المنتشرة في قطاع غزة.

ودعا الكرد الجرحى المعتمدين الذهاب غدا صباحا لاستلام المساعدة المالية التي تساهم في التخفيف عنهم في هذه الظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

وشدد الكرد على أن اللجنة تعمل يوميا وقدر المستطاع على محاولة توفير كل ما يلزم الجرحى من مساعدات مالية وعينية، داعيا الجميع إلى توفير كافة مقومات الصمود لاستمرار هذه المساعدات لجرحانا البواسل.

يذكر أن عدد الجرحى الذين سيتم الصرف لهم ٣٥٠٠ جريحاً، وستكون المبالغ ما بين ٣٠٠ إلى ٦٠٠ شيكل.

للاستعلام يمكنكم زيارة الرابط التالي:

http://query.mosa.gov.ps/injured/