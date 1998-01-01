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توخيل: لا يمكنني أن أعد باستمرار مبابي ونيمار مع باريس

الإثنين 27 مايو 2019 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
توخيل: لا يمكنني أن أعد باستمرار مبابي ونيمار مع باريس


وكالات / سما /

رفض السيد توماس توخيل المدير الفني الألماني لفريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن يعد الجماهير باستمرار الثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وتحوم الكثير من الشكوك حول مواصلة البرازيلي والفرنسي لمشوارهما في العاصمة الفرنسية لموسم آخر، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بالحصول على خدماتهما، على رأسهم ريال مدريد الإسباني.

كما تشير الكثير من التقارير وأيضاً تصريحات بعض الزملاء إلى أن نيمار غير سعيد في باريس، مما يؤجج شائعات رحيله هذا الصيف.

المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني تحدث إلى سكاي سبورتس نيوز قائلاً “أمنيتي كمدير ومدرب واضحة. أريد أن يبقى كل لاعبي فريقي في بي إس جي ويظلون مع مشروعي”.

وأضاف “العمل لم ينتهِ، هو بدأ للتو. أمنيتي واضحة، ولكن لا يمكنني أن أعد بذلك، لأنه سيكون سذاجة مني ولا أريد أن أكون ساذجاً في هذا الصدد”.

يُذكر أن مبابي أطلق تصريحاً مثيراً للجدل بقوله أنه يشعر بالحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية في هذه السن.

#توماس توخيل #مبابي

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