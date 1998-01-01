المنظومة الأمنية تعارض سياسة مصلحة السجون الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن مصادر بالمنظومة الأمنية، تعارض سياسة مصلحة السجون الإسرائيلية، تجاه الأسرى الأمنيين.

وقالت الصحيفة العبرية، إن مصادر بالمنظومة الأمنية، تنتقد سياسات مصلحة السجون، وتتهمها بالمماطلة بتطبيق التفاهمات مع الأسرى.

وأضافت الصحيفة، أن عملية نقل الأسرى لقسم (1) بسجن رامون، كانت ستتم قبل تركيب أجهزة الهواتف العمومية بالقسم.

ولفتت الصحيفة العبرية، الى أن مسألة تركيب الهواتف العمومية داخل السجون، سوف تتأخر، بسبب الاختلافات بين أجهزة المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

وبحسب صحيف معاريف، تشير تقديرات المنظومة الأمنية، الى أن تصرفات أسرى حماس سوف تتغير، وقد يقومون بخطوات جديدة داخل السجون، يكون لها تأثيرا على الساحة الفلسطينية بالخارج.