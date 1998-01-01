زيدان يحدد موقفه من مسألة رحيل راموس عن ريال مدريد

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يرفض فكرة رحيل القائد سيرجيو راموس عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي، وسيبذل قصارى جهدة لإقناعه بالبقاء في الموسم القادم.

وادعت العديد من المصادر أن راموس يفكر جدياً بمغادرة ملعب سانتياجو برنابيو بسبب صدامه مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز بعد مباراة أياكس في دوري أبطال اوروبا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن راموس أخبر زيدان بشكوكه حول مستقبله، وكانت ردة فعل المدرب الفرنسي إيجابية، وأخبره أنه سيحاول مساعدته بشتى الطرق لكي يكون سعيداً.

وأضاف التقرير أن إدارة النادي الملكي تأمل نجاح زيدان في إقناع راموس بالبقاء، وفي الوقت ذاته، المدرب الفرنسي واثق أن الأمور سوف تكون على ما يرام بين بيريز وقائد فريقه في المرحلة القادمة.

ويحظى زيدان بعلاقة متينة بسيرجيو راموس، ويعتبره أنه من أهم العناصر في الفريق بسبب دوره القيادي المميز، ولأن هناك تفاهم كبير بينهما أيضاً في إدارة الفريق والخروج من الأزمات.

وأكدت ماركا أن الوضع الحالي أقل توتراً مما كان عليه في عام 2015 عندما كان راموس يريد الرحيل ثم وقع على عقد جديد من النادي الملكي وقرر الاستمرار في نهاية المطاف.