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موعد الإعلان عن كونتي مدرباً لإنتر ميلان

الإثنين 27 مايو 2019 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد الإعلان عن كونتي مدرباً لإنتر ميلان


وكالات / سما /

لم تتراجع إدارة نادي إنتر ميلان عن الاستغناء عن المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي رغم نجاحه في إيصال الفريق لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وخطف إنتر ميلان المركز الرابع بشق الأنفس أمس الأحد ، بتحقيقه الفوز على إمبولي الذي هبط للدرجة الثانية ، دون النظر لنتيجتي أتلانتا ضد ساسولو وميلان ضد سبال والذان حققا الفوز ، ليصبح في رصيده 69 نقطة بفارق الأهداف عن أتلانتا الثالث ونقطة عن جاره الروسونيري الذي احتل المركز الخامس.

وذكرت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” صباح اليوم الإثنين أن الأيام القليلة القادمة ستشهد الإعلان الرسمي عن تعيين المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرباً لإنتر ميلان.

وأضاف المصدر أن كونتي قد يكون حاضراً لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير باعتباره مدرباً للإنتر في الأول من الشهر القادم في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان سباليتي قد تحدث عن مستقبله بعد الفوز على إمبولي ، بقوله “سيتحدث النادي الآن وسوف أستمع كما تفعل الصحافة ، سأكون سعيداً بالبقاء في الإنتر ، الصحف كانت تحمل نفس العنواين لثلاثة أشهر وسنرى ما سيحدث”.

#إنتر ميلان

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