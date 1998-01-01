اشتية : "الحِمل إذا توزّع بنشال" ورواتب الموظفين هذا الشهر ستصرف بنسبة 60% في الضفة وغزة

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة السابعة لمجلس الوزراء، برام الله، اليوم الاثنين، إن الحكومة ستقترض من البنوك للإيفاء بالتزاماتها الماليّة تجاه رواتب الموظفين الشهرية.

وأوضح اشتية أنه سيتم دفع رواتب الأسرى والشهداء كاملة، وما نسبته 60٪ من رواتب الموظفين لهذا الشهر، بالضفة الغربية وقطاع غزة، ودفع كامل رواتب الموظفين التي تقلّ عن ألفي شيكل في الضفة وغزة.

وفيما يخص العلاوات المتغيّرة، بيّن اشتية أنها ستصرف حسب نصوص الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية، والتي تزول بزوال السبب الذي تصرف لأجله في الضفة وغزة.

وأشار اشتية إلى أن إسرائيل تواصل اقتطاع أموال المقاصّة الفلسطينية، وأن السلطة تصر على رفضها استلامها منقوصةً، مضيفًا، لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون بـ "الإرهاب" أو أننا نموّل "الإرهاب".

وحيّا رئيس الحكومة وحدة الموقف الفلسطيني الرافض لمؤتمر المنامة الذي عدّه أحد حلقات "صفقة القرن". وأعرب عن استغرابه من الادّعاء بأن مثل هذا المؤتمر يأتي لخدمة الاقتصاد الفلسطيني في الوقت الذي يشن القائمون على المؤتمر حربًا سياسية واقتصادية على الشعب الفلسطيني.