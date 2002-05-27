  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مهجة القدس: الأسير أحمد إبراهيم يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

الإثنين 27 مايو 2019 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن الأسير المجاهد أحمد داود سلمان إبراهيم "عايش" (47 عاماً) من بلدة ارطاس قضاء مدينة بيت لحم، أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال .

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 27/05/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال .

جدير بالذكر أن الأسير أحمد إبراهيم ولد بتاريخ 02/07/1972م؛ وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.

#مهجة القدس

الأكثر قراءة اليوم

عطوان: ثمن فلسطين بمؤتمر البحرين 68 مليار $ وقد نشهد الإطاحة بحكم حماس الفترة المُقبلة

وزير إسرائيلي سابق يوضح لهذا سمحنا بإدخال مدرعات للسلطة بالضفة!

هكذا قتلوها.. شاهدان يكسران صمتهما الطويل حول وفاة الأميرة ديانا

هارتس: دولة عربية رابعة تقرر المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي

مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

أبو العطا مخاطبا مقاتلي سرايا القدس : رفعتم عالياً رأس شعبكم والنخالة عمل على تعزيز قدرات المقاومة

خامنئي يستجيب لنداء النواب السنة ويأمر بطرد المسيئين لأم المؤمنين والخلفاء

الأخبار الرئيسية

مسؤول عسكري إسرائيلي : "يجب تهديد حماس باغتيال قادتها وطرد رجالها من هذه الأرض"

اشتية : "الحِمل إذا توزّع بنشال" ورواتب الموظفين هذا الشهر ستصرف بنسبة 60% في الضفة وغزة

الكشف عن ما سيبحثه مؤتمر البحرين حول صفقة القرن: إنهاء عمل الأونروا و إعادة بناء المخيمات

عمال

خلافات حادة بين "الشاباك" والجيش الإسرائيلي والسبب عمال غزة

مصادر: إسرائيل تماطل بتنفيذ التفاهمات ولم تدخل أي مواد جديدة لغزة