  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: الدعم الأميركي والتخاذل الدولي مظلة لتعميق الاستيطان

الإثنين 27 مايو 2019 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة، قرار ما يسمى بالقائد العسكري بالضفة الغربية بإصدار أمر عسكري استعماري بتحويل أراضٍ محمية طبيعية شاسعة تابعة لقرية النبي إلياس في محافظة قلقيلية لصالح اغراض توسيع مستوطنة "ألفيه منشيه" الجاثمة على أراضي المواطنين في المحافظة، وهو ما اعتادت عليه سلطات الاحتلال في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة بذرائع وحجج واهية ومن ثم تخصيصها لصالح الاستيطان.

وأشارت الخارجية، في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، إلى ما ورد في تقرير مركز أبحاث الأراضي التابعة لجمعية الدراسات العربية الذي نشرته جريدة القدس هذا اليوم وهو إقدام سلطات الاحتلال المستمر بالاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة وتحويلها إلى محميات طبيعية كمقدمة لتخصيصها لصالح الاستيطان، ولكن للمفارقة هذه المرة تقوم سلطات الاحتلال بإلغاء صفة المحمية الطبيعية عن مساحات واسعة من أراضي قرية النبي الياس لتحولها للتوسع الاستيطاني الاستعماري، ذلك كله على مرأى ومسمع من العالم والمسؤولين الدوليين.

وقالت الوزارة: إنها تنظر بخطورة بالغة لقرار ما يسمى بالقائد العسكري، وتعتبره يندرج في إطار مخططات الاحتلال الهادفة لتهويد وضم تلك المنطقة الحيوية والهامة، في سياق مخططاتها الأوسع لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

وأكدت الوزارة أن الانحياز الاميركي الكامل للاحتلال والاستيطان يشكل مظلة وضوءا أمريكيا أخضر يمكن سلطات الاحتلال التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية، ويوفر لها الوقت اللازم لذلك، كما أن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يعتبر تواطؤا مع تلك المخططات.

#وزارة الخارجية

الأكثر قراءة اليوم

عطوان: ثمن فلسطين بمؤتمر البحرين 68 مليار $ وقد نشهد الإطاحة بحكم حماس الفترة المُقبلة

وزير إسرائيلي سابق يوضح لهذا سمحنا بإدخال مدرعات للسلطة بالضفة!

هكذا قتلوها.. شاهدان يكسران صمتهما الطويل حول وفاة الأميرة ديانا

هارتس: دولة عربية رابعة تقرر المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي

حماس : مشاورات للبدء بعمل مشترك يواجه "صفقة القرن"

مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

أبو العطا مخاطبا مقاتلي سرايا القدس : رفعتم عالياً رأس شعبكم والنخالة عمل على تعزيز قدرات المقاومة

الأخبار الرئيسية

مصدر مقرب من البيت الابيض يكشف عن ما سيبحثه مؤتمر البحرين حول صفقة القرن

عمال

خلافات حادة بين "الشاباك" والجيش الإسرائيلي والسبب عمال غزة

مصادر: إسرائيل تماطل بتنفيذ التفاهمات ولم تدخل أي مواد جديدة لغزة

سفير إسرائيلي : ما يحركنا تجاه غزة هو الخوف فقط

اشتية: مؤتمر المنامة سوف يولد ميتا وجاهزون لانتخابات عامة في الضفة وغزة