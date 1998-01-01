قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 11 مواطنا من محافظات الضّفة الغربية.

وبيّن نادي الأسير، في بيان، أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: عثمان مصطفى الجعبري، عدي الشرباتي، أحمد سالم عبد الله خلاوي، وسعيد النتشة.

ومن محافظة رام الله والبيرة، اُعتقل الفتيان أحمد صافي عطا (17 عاما)، وعمرو الفار (17 عاماً)، وآخرين من محافظة أريحا، وهما: أحمد إسماعيل محمد هديب، ومؤيد ماهر إسماعيل يونس.

فيما اُعتقل المواطنان هيثم مازن الفقيه وأكرم غالب فهمي رداد من القدس، ومحمد جميل محمود طحاينة من جنين.