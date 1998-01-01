الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل واصابات بالاختناق في بيت امر

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل وبلدة إذنا.

وافادت مصادر امينة ، بان قوات الاحتلال داهمت عدة احياء في مدينة الخليل واعتقلت الشاب عثمان مصطفى الجعبري (22عاما)، والاسير المحرر حمدي مؤمن الشرباتي (22عاما)، ومن بلدة اذنا غرب الخليل اعتقلت عبد الله احمد اخلاوي (22عاما).

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الاسير المحرر لؤي سامي الطميزي في بلدة إذنا، وعبثت بمحتوياته.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض: "ان عددا من المواطنين اصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام الذي اطلقه جيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت امر"، مشيرا الى ان قوات الاحتلال سلمت المواطن سليم شعبان سليم الهندي (52عاما) ونجليه محمد (18عاما) ورأفت (15عاما) تباليغ لمراجعة مخابرات الاحتلال في معسكر عصيون.