خلافات حادة بين "الشاباك" والجيش الإسرائيلي والسبب عمال غزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العبرية السابعة عن خلافات عميقة بين جهاز الأمن العام "الشاباك" مع الجيش الإسرائيلي ووزارته فيما يتعلق بإدخال 5000 عامل فلسطيني من غزة للعمل في مصانع غرب "إيرز".

ووفقاً للقناة فإن الجيش ووزارته في الحكومة الإسرائيلية يدعمون بشكل كبير السماح للعمال الفلسطينيين من غزة بالدخول للعمل في المنطقة الصناعية غرب "إيرز"، في حين يعارض ذلك جهاز "الشاباك" خوفاً من المخاطر الأمنية.

وفي ذات السياق، أوضحت القناة بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يزال لا يرفض الذهاب نحو عملية عسكرية في غزة، إضافة إلى أنه لا يزال يرغب في إنجاز التسوية بطريقة أو بأخرى.