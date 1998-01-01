مقاطعة صينية تروج مواردها الثقافية والسياحية في إسرائيل

بدأت حكومة مقاطعة سيتشوان الصينية بترويج مواردها الثقافية والسياحية في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، اعتبارًا من يوم أمس الأحد.

ولفت انتباه الإسرائيليين تاريخها الغني ومناظرها الطبيعية الخلابة وطعامها اللذيذ، حيث قُدّم ذلك في عرض بعنوان "سيتشوان الجميلة، موطن الباندا".

وقال بنغ تشينغ هوا، سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة سيتشوان، إن المقاطعة الجنوبية الغربية غنية وفريدة من حيث الموارد الثقافية والسياحية.

وأضاف أن المقاطعة ساحرة للصينيين والسائحين الأجانب بسبب الشاي والخيزران والحرير والمناظر الطبيعية الجميلة والملونة.

وخلال العرض، أظهر معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان "سيتشوان المتألقة" ثقافة سيتشوان التقليدية وكذا فنونها ومناظرها الطبيعية وطعامها.

وقال أمير هاليفي، المدير العام لوزارة السياحة الإسرائيلية، إن الوزارة قررت استثمار الموارد في سيتشوان من أجل تشجيع تبادل وفود السياحة والثقافة والأعمال والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وأكثر من ذلك.

وأضاف أن مقاطعة سيتشوان تشتهر بمناظر المعالم السياحية الجميلة مثل قاعدة أبحاث الباندا العملاقة في تشنغدو والأهالي الودودة والثقافة التقليدية والطعام اللذيذ والحار.

وصرح داي يو مينغ، الوزير المفوض بالسفارة الصينية في إسرائيل، بأن التبادل الشعبي يساعد كثيرا في تعزيز العلاقات بين الصين وإسرائيل، وأن السياحة جزء مهما منها.