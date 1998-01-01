  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان لم يُدع إلى مؤتمر البحرين ... وتوجه للاعتذار في حال وصلت دعوة

الإثنين 27 مايو 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان لم يُدع إلى مؤتمر البحرين ... وتوجه للاعتذار في حال وصلت دعوة


رام الله / سما /

صرح دبلوماسي لبناني بأن لبنان لم يتلق حتى الآن أي دعوة لحضور مؤتمر المنامة الذي ينظم في 24 و25 حزيران/يونيو المقبل، ويهدف للبحث في وضع خطة اقتصادية تكمّل الحل السياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الاثنين، عن الدبلوماسي القول إنه في حال وُجهت دعوة للمشاركة في المؤتمر فإن "لبنان سيعتذر انطلاقا من ثلاثة شروط، هي أنه لا تفاوض حول اقتصاد الدولة الفلسطينية أو أي شيء من هذا القبيل قبل إقرار الحل السياسي للقضية، وتقرير مصير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إضافة إلى رفض التطبيع".

ولفت المصدر إلى "أن خطة المستشار الأول للرئيس دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير لا تلقى الصدى الذي كان يتوقعه، فالسلطة الفلسطينية رفضت المؤتمر ورجال الأعمال الفلسطينيين رفضوه أو على الأقل معظمهم غير متحمسين لهذا الطرح.

ورأى أحد المسؤولين اللبنانيين أنه من الصعب أن ينتج مؤتمر البحرين معطيات تعبّد الطريق إلى الحل السياسي للقضية الفلسطينية إذا بقيت الأمور تسير على هذا المنوال. وشدّد على أهمية وحدة الموقف اللبناني الذي يبقى الضمانة الأولى لأي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

عطوان: ثمن فلسطين بمؤتمر البحرين 68 مليار $ وقد نشهد الإطاحة بحكم حماس الفترة المُقبلة

وزير إسرائيلي سابق يوضح لهذا سمحنا بإدخال مدرعات للسلطة بالضفة!

هارتس: دولة عربية رابعة تقرر المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي

حماس : مشاورات للبدء بعمل مشترك يواجه "صفقة القرن"

هكذا قتلوها.. شاهدان يكسران صمتهما الطويل حول وفاة الأميرة ديانا

مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

أبو العطا مخاطبا مقاتلي سرايا القدس : رفعتم عالياً رأس شعبكم والنخالة عمل على تعزيز قدرات المقاومة

الأخبار الرئيسية

مصدر مقرب من البيت الابيض يكشف عن ما سيبحثه مؤتمر البحرين حول صفقة القرن

عمال

خلافات حادة بين "الشاباك" والجيش الإسرائيلي والسبب عمال غزة

مصادر: إسرائيل تماطل بتنفيذ التفاهمات ولم تدخل أي مواد جديدة لغزة

سفير إسرائيلي : ما يحركنا تجاه غزة هو الخوف فقط

اشتية: مؤتمر المنامة سوف يولد ميتا وجاهزون لانتخابات عامة في الضفة وغزة