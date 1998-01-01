  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى

الإثنين 27 مايو 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

جددت ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم دعواتها لأنصارها ولجمهور المستوطنين بالمشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الأحد الموافق الـ 28 من شهر رمضان الحالي، والثاني من شهر حزيران القادم.

وتأتي هذه الدعوة في ذكرى احتلال ما تبقى من مدينة القدس وتوحيده فيما يعرف "اسرائيلياً" باسم "يوم القدس".

يذكر أن دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس طلبت من الاحتلال وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى في الأيام العشرة الأخيرة، إلا أن الاحتلال يواصل السماح لمستوطنيه باقتحام المسجد والتنكيل بالمصلين خلال فترة الاقتحامات.

وكانت سلطات الاحتلال رفضت مطالبات بتغيير مسار "مسيرة الأعلام" المتوقع أن تمر بالقرب من المسجد الاقصى في الـ 28 من شهر رمضان، وتشمل الفعالية حفلات رقص استفزازية بأعلام الاحتلال في محيط بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

#مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

عطوان: ثمن فلسطين بمؤتمر البحرين 68 مليار $ وقد نشهد الإطاحة بحكم حماس الفترة المُقبلة

وزير إسرائيلي سابق يوضح لهذا سمحنا بإدخال مدرعات للسلطة بالضفة!

هارتس: دولة عربية رابعة تقرر المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي

حماس : مشاورات للبدء بعمل مشترك يواجه "صفقة القرن"

هكذا قتلوها.. شاهدان يكسران صمتهما الطويل حول وفاة الأميرة ديانا

مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

خامنئي يستجيب لنداء النواب السنة ويأمر بطرد المسيئين لأم المؤمنين والخلفاء

الأخبار الرئيسية

مصدر مقرب من البيت الابيض يكشف عن ما سيبحثه مؤتمر البحرين حول صفقة القرن

مصادر: إسرائيل تماطل بتنفيذ التفاهمات ولم تدخل أي مواد جديدة لغزة

سفير إسرائيلي : ما يحركنا تجاه غزة هو الخوف فقط

اشتية: مؤتمر المنامة سوف يولد ميتا وجاهزون لانتخابات عامة في الضفة وغزة

أبو العطا مخاطبا مقاتلي سرايا القدس : رفعتم عالياً رأس شعبكم والنخالة عمل على تعزيز قدرات المقاومة