الاحتلال يعتقل شابا ويُبعد شابين عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، الشاب هيثم مازن الفقيه من منزله ببلدة قطنّة شمال غرب القدس المحتلة.

ومددت سلطات الاحتلال مساء أمس اعتقال الشاب ثائر عسيلة من سكان القدس القديمة حتى نهاية الشهر الجاري، علما أنه جرت له يوم أمس محكمة سرية، مُنع محاميه وذويه من حضورها، واعتقال الشاب محمد أبو شوشة حتى اليوم.

وقرر الاحتلال الافراج عن الشاب عمر الزغير بكفالة نقدية قيمتها 750 شيقل "بحجة خرق قرار منع دخوله الى المسجد الأقصى"، علما ان الشاب الزغير مبعد عن الأقصى لمدة 6 شهور.

كما قررت سلطات الاحتلال مساء أمس إبعاد شابين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة اسبوعين كشرط للإفراج عنهما.

ونقل مركز معلومات وادي حلوة عن المحامي خالد زبارقة، أن شرطة الاحتلال أفرجت عن الشابين ابراهيم خليل، ومصعب الدويك من القدس، بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوعين، وبكفالة طرف ثالث.

وأضاف، أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشابين من المسجد الأقصى، ووجهت لهما تهمة "التواجد في الأقصى وملاحقة المستوطنين خلال اقتحام الأقصى".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس أربعة شبان من الأقصى في ساعات الصباح، وحاصرت المصلين المعتكفين وانتشرت في ساحات الأقصى عدة ساعات، لتأمين اقتحامات المستوطنين الى المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة.