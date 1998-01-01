  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الأسير باسل غطاس يعانق الحرية

الإثنين 27 مايو 2019 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير باسل غطاس يعانق الحرية


القدس المحتلة / سما /

أفرجت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، الإثنين، عن الأسير والنائب السابق باسل غطاس.

وخرج غطاس من سجن مجيدو، وسيتم استقباله عند المدخل الشرقي لقريته الرامة، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم.

 حكم على غطاس يوم 2017/4/9 بالسجن الفعلي لمدة عامين، وذلك بعد إدانته بنقل هواتف خليوية للأسرى في سجون الاحتلال، في نهاية العام 2016، عندما كان نائبا في الكنيست عن القائمة "المشتركة".

وتعرض غطاس لملاحقة سياسية وقضائية، ليتنازل عن حصانته، وكان بذلك أول عضو كنيست يتم اعتقاله أثناء ولايته، وليستقيل من الكنيست لاحقا.

وأكد غطّاس، مرارا وتكرارا، أن كل ما قام به كان شخصيا ونابعا من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.

الأكثر قراءة اليوم

عطوان: ثمن فلسطين بمؤتمر البحرين 68 مليار $ وقد نشهد الإطاحة بحكم حماس الفترة المُقبلة

يديعوت : أزمة السلطة المالية تتعمق وقريبا ستصرف رواتب موظفيها بنسبة 30% فقط

حماس : مشاورات للبدء بعمل مشترك يواجه "صفقة القرن"

هارتس: دولة عربية رابعة تقرر المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي

هكذا قتلوها.. شاهدان يكسران صمتهما الطويل حول وفاة الأميرة ديانا

خامنئي يستجيب لنداء النواب السنة ويأمر بطرد المسيئين لأم المؤمنين والخلفاء

مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

الأخبار الرئيسية

مصادر: إسرائيل تماطل بتنفيذ التفاهمات ولم تدخل أي مواد جديدة لغزة

اشتية: مؤتمر المنامة سوف يولد ميتا وجاهزون لانتخابات عامة في الضفة وغزة

أبو العطا مخاطبا مقاتلي سرايا القدس : رفعتم عالياً رأس شعبكم والنخالة عمل على تعزيز قدرات المقاومة

1

انتقادات باوساط اسرائيل.. وزير إسرائيلي سابق يوضح لهذا سمحنا بإدخال مدرعات للسلطة بالضفة!

ترامب

ألدار: قمة البحرين 2019 شبيهة بالدوحة 1997 ومشاركة نتنياهو بالمؤتمر مرهونة بحضور زعماء عرب!