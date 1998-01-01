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"يديعوت" تكشف: ليبرمان كان يلعب القمار ويعرف جيدًا كيف يتسبب في توتير الآخرين

الإثنين 27 مايو 2019 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" تكشف: ليبرمان كان يلعب القمار ويعرف جيدًا كيف يتسبب في توتير الآخرين


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية" مساء الأحد، أن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدو ليبرمان، كان لاعبا للقمار ويعرف جيدًا كيف يتسبب في توتير الآخرين وتسلية نفسه".

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي كتبها "ناحوم برنياع" إن ذلك "يأتي ذلك في ظل جهود كبيرة يخوضها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو معه، ليتمكن من تشكيل حكومته الخامسة".

وتابعت: "بذكاء شديد نجح ليبرمان في أن يصل إلى مفترق يبدو في هذه اللحظة مثل الكسب المتبادل".

 وأضافت، "الأصوليون إذا ما تراجعوا أمام إملائه في موضوع قانون التجنيد، سيبدو كمن انتصر على الحاخام من غور، حيث خضع نتنياهو لكل إملاءات الأدمور، أما ليبرمان فأنزل كليهما على ركبتيهما".

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