غزة: خسائر فادحة في قطاع النحل بسبب موجة الحر

غزة / سما /

تعرض مربو النحل في قطاع غزة لخسائر فادحةـ جراء الأجواء الحارة التي تعرضت لها فلسطين أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية.

وقال مدير جمعية مربي النحل عماد غزال في تصريح صحفي إن الكثير من الخلايا تعرضت لموت كلي، والآخر تعرض لموت جزئي بسبب تلك الاجواء الحارة، حيث وصلت درجة الحرارة إلي 47 درجة مئوية.

وأوضح أنه مما زاد الطين بله وجود الخلايا في المناطق الشرقية من قطاع غزة، وعدم قدرة النحالين علي عمل معرشات للخلايا لتقيهم من حرارة الشمس، بسبب قربهم من الخط الفاصل.

وأشار إلى أنه تم الأحد الاجتماع مع مدير قسم التخطيط والسياسات بالوزارة نبيل أبو شمالة ومدير قسم الثروة الحيوانية بالوزارة طاهر أبو حمدـ وتم الاتفاق علي تمديد عمل لجنة حصر الأضرارـ كما تم الاتفاق علي مخاطبة المؤسسات الأهلية لدعم القطاع الزراعي المهمش، والذي تعتاش منه المئات من العائلات الفلسطينية بغزة.