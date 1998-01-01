انتقادات واسعة لنائب أردني أبدى تأييده لصفقة القرن

عمان /سما/

تعرض عضو البرلمان الاردني فواز الزعبي المقرب من الحكومة الاردنية لانتقادات عنيفة وواسعة من أحزاب أردنية ومؤسسات مجتمع مدني ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تصريحه خلال حفل إفطار رمضاني مساء أمس بان صفقة القرن "لمصلحة الدولة الاردنية".

وقال الزعبي، في حفل إفطار رمضاني بحضور عدد من الوزراء والبرلمانيين والسياسيين الاردنيين ، متهكما، إن "الكثيرين لا يعرفون ما هي صفقة القرن، وبعض العجائز يظنون أنها خاروف ذو قرنين، ولكن نحن السياسيون نعلم ماهيتها، وهي لمصلحة الدولة الأردنية".

ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات حادة وواسعة ضد النائب الزعبي، تركزت معظمها على ان الزعبي لا يمثل الا نفسه بهذه التصريحات، فيما قال البعض بان الزعبي المقرب من الحكومة "لم ينطق من نفسه".

وقال الكاتب أحمد حسن الزعبي على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك "كلام النائب عار على المجلس وعار على من انتخبه، العبودية بالمجان والحرية لها ثمن، اللهم إني بريء منهم إلى يوم الدين".