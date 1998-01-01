معاريف: شركة "ألبرت" توقع على صفقة أسلحة مع دولة آسيوية

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأحد، أن شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وقعت على صفقة أسلحة مع دولة آسيوية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الصفقة مع الدولة التي لم يتم السماح بنشر اسمها، بقيمة 127 مليون دولار أمريكي.

واضافت الصحيفة، أن الصفقة تشمل بيع أسلحة متطورة، ووسائل تكنولوجية عسكرية، وأجهزة تنصت وتجسس، ووسائل حماية للدبابات والمركبات العسكرية.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن العقد بين شركة "ألبرت" والدولة الآسيوية، مدته 3 سنوات، وبموجبه سيتم نقل الأسلحة للدولة على عدة مراحل.