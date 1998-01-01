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سعدان يجتاز الحدود اللبنانية ويدخل الى إسرائيل

الأحد 26 مايو 2019 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعدان يجتاز الحدود اللبنانية ويدخل الى إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

شوهد اليوم الاحد قرد من نوع فرفت يتجول في بلدات شمال إسرائيل، وفر السعدان من دير في جنوب لبنان، والذي كان شوهد في الأيام الأخيرة وهو يتجول على الحدود مع إسرائيل. السعدان الذي كما يبدو قفز من فوق الجدار الحدودي، التقط وهو يتجول في بلدة "شتولاة" الإسرائيلية وفي قرية "حرفيش" الدرزية، ولم تنجح المحاولات للامساك به.

سعدان الفرفت ، هو نوع من القرود الصغيرة من فصيلة ن فصيلة سعادين العالم القديم ، التي تعيش في الغابات الافريقية. لديه فروه رمادية على ظهره وفروه بيضاء من بطنه. طرف رأسه بني ووجهه غامق. لديه ذنب طويل يستعمله حتى يتسلق على الأشجار.

هذه السعادين تعيش في العادة بالغابات وتقتات من البذور والفواكه والحشرات المختلفة. هم بالعادة يعيشون في مجموعات يصل عددها 70 ويبقون في المناطق التي بها أشجار كثيرة حتى يتمكنوا من الفرار عندما تقترب احدى الحيوانات المفترسة.

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