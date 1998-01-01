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حماس ترحب بدعوة نصر الله لحوار لبناني فلسطيني لمواجهة "صفقة ترامب"

الأحد 26 مايو 2019 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترحب بدعوة نصر الله لحوار لبناني فلسطيني لمواجهة "صفقة ترامب"


بيروت /سما/

 رحب رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس في منطقة الخارج رأفت مرة بدعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الل،ه لإطلاق حوار لبناني فلسطيني لمواجهة صفقة القرن ورفض التوطين والتمسك بحق العودة.

وقال مرة في تصريح صحفي، إن دعوة نصر الله جاءت في وقتها، مؤكدا أن الحوار اللبناني الفلسطيني هو أفضل وأقوى وسيلة للتصدي لصفقة القرن ومواجهة تداعياتها، خاصة محاولات فرض التوطين وإنهاء حق العودة.

ودعا مرة إلى أن يشمل الحوار أيضا منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الاجتماعية والتعاون في تكريس الأمن والاستقرار.

وأكد تمسك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بهويتهم الوطنية، والتزامهم الكامل بمشروع مقاومة الاحتلال، وبعودتهم إلى وطنهم.

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