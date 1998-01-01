أبو مويس يبحث مع القنصل السويسري زيادة عدد المنح الدراسية

رام الله / سما /

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، اليوم الأحد، مع القنصل السويسري لدى دولة فلسطين جوليين سوني، سبل تعزيز التعاون المشترك في عديد القضايا التي تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وإمكانية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين في تخصصات نوعية.

وأكد أبو مويس عمق الشراكة مع سويسرا، لافتاً إلى سعي الوزارة الدائم لتعزيز الشراكة مع كافة المؤسسات المحلية والدولية لخدمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

بدوره، بارك سوني للوزير أبو مويس المنصب الجديد، مؤكداً ديمومة التعاون ودعم الوزارة من خلال الاستمرار بتقديم المنح الدراسية، مشيداً بالخطوات التطويرية التي تخطوها الوزارة.

في سياق آخر، بحث أبو مويس، مع وفد من الاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية برئاسة جمال شاكر، سبل تطوير الرياضة الجامعية ومواصلة نهضتها الشاملة، وتطوير قدرات الشباب الجامعي في هذا المجال.

وأكد تطلعات الوزارة لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني إقليمياً ودولياً في مجال الرياضة الجامعية، وتوفير الدعم والإمكانيات اللازمة لتعزيز الحضور والمنافسة على المستوى الدولي.

وأشاد أبو مويس بالاتحاد وإنجازاته؛ سواءً على صعيد تنشيط البطولات الرياضية المحلية وتميزها ونوعيتها أو على صعيد تعزيز المشاركات الخارجية، والتأكيد على أثر ذلك في تنمية قدرات طلبة مؤسسات التعليم العالي وتعزيز اسم فلسطين في المحافل الإقليمية والدولية بمجال الرياضة الجامعية.

وعبّر عن فخره بما يُخرّجه الاتحاد من كفاءات رياضية تخدم المجتمع الفلسطيني وتشكل رافداً وركيزة أساسية لتطوير الرياضة الفلسطينية، مؤكداً الحرص الذي توليه الوزارة لتعزيز الريادة لدى الطلبة، وإيلاء الشباب الاهتمام الخاص؛ لتمكينهم وفتح الآفاق أمامهم.

وأوعز أبو مويس إلى جهات الاختصاص في الوزارة؛ ضرورة إمكانية توفير فرص دراسية بمجال الدراسات العليا وأخرى في المجالات الرياضية وتلبية احتياجات الاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية، مؤكداً ضرورة تعزيز العلاقات الدولية للاتحاد الرياضي وتفعيل ملف التبادل الطلابي الرياضي.

بدوره، أشاد شاكر بجهود الوزارة الرامية إلى إحداث النقلة النوعية المطلوبة على صعيد قطاع التعليم العالي؛ خاصةً بمجال الرياضة الجامعية وتطويرها، مؤكداً التعاون البنّاء مع الوزارة لخدمة الاتحاد بما يضمن مواصلة تطوير هذا القطاع المهم.