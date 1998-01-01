بدء التصويت للانتخابات الأوروبية في فرنسا وألمانيا

باريس /سما/

فتحت مراكز التصويت صباح اليوم، ابوابها امام الناخبين في فرنسا وألمانيا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الاوروبي.

ويصوّت في المجمل ناخبو 21 دولة من أصل 28 أعضاء في الاتحاد الأوروبي في عملية الاقتراع التي بدأت الخميس في بريطانيا وهولندا. وفُتحت مراكز التصويت عند الساعة 04,00 ت غ في ستّ دول، وبدأ الإيطاليون التصويت عند الساعة 05,00 ت غ.

ودعي 427 مليون ناخب أوروبي إلى التصويت لانتخاب 751 نائبا في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها خمس سنوات، يلعبون خلالها دورا حاسما في صياغة القوانين الأوروبية. وتتسم انتخابات هذه المؤسسة الأوروبية التي لم تكف عن تعزيز صلاحياتها بمشاركة ضعيفة عادة بلغت 42,6 بالمئة في 2014.