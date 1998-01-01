خامنئي يستجيب لنداء النواب السنة ويأمر بطرد المسيئين لأم المؤمنين والخلفاء

طهران /وكالات /

استجاب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي فورا، لمطالبة النواب السنّة في البرلمان الإيراني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما اعتبروه "إساءة التلفزيون الحكومي لأهل السنّة".

وذكر مراسل RT اليوم الأحد، أن رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني قامت بتوجيه من المرشد خامنئي، بطرد المسؤولين عن البث المباشر من عملهم في القناة الخامسة، على خلفية "إساءات لخلفاء المسلمين أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعائشة زوجة الرسول" في برنامج كان قد تم بثّه مباشرة على الأثير.

كما وجه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بطرد مدير البرنامج ومعده وتحرير تحذير شخصي شديد اللهجة لمدير القناة.

وقبل ساعات ناشد النواب السنّة في البرلمان الإيراني المرشد الإيراني علي خامنئي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما اعتبروه "إساءة التلفزيون الحكومي لأهل السنّة".

واعتبر النواب السنة في رسالتهم أن هذه الإساءات تتعارض مع توصيات خامنئي، وأثارت قلق السنة في إيران، وطالبوا المرشد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الإساءات، وإعلانها للرأي العام.

المصدر:RT