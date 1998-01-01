اشتية يلتقي فعاليات محافظة قلقيلية ويطلع على أهم احتياجاتها

رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، فعاليات محافظة قلقيلية، بحضور محافظها رافع رواجبة.

واطلع الوفد، رئيس الوزراء، على آخر التطورات في محافظة قلقيلية، وما تعانيه المحافظة جراء الإجراءات الإسرائيلية، خاصة على صعيد الاستيلاء على الأراضي والاستيطان والجدار وتقييد حركة المواطنين، إضافة إلى أهم المطالب والمشاريع التي تحتاجها المحافظة.

واستعرض اشتية استراتيجية الحكومة وخططها التنموية، مجددا التأكيد على أنها تعتمد على تعزيز صمود المواطنين، وخلق تنمية متوازية بين المحافظات.

ووعد رئيس الوزراء الوفد بدراسة كافة المطالب والعمل على تنفيذها، سيما مشاريع القطاع الزراعي، بعد الإعلان عن محافظة قلقيلية عنقودا زراعيا.