إسرائيل تتجه الى الانتخابات مجددا

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعلانه بأن سكرتاريا الحزب ستجتمع الثلاثاء القادم من أجل التحضير للانتخابات.

وقال عضو الكنيست ميكي زوهر من حزب الليكود، إنه يعتزم تقديم مشروع قانون لحل الكنيست غدا، للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.

وأكد زوهر، أن المفاوضات التي يجريها نتنياهو من أجل التوصل إلى ائتلاف حكومي انتهت دون التوصل إلى اتفاق، وبات الليكود متحمسا لخوض انتخابات جديدة.

وقال زوهر: إن حزب الليكود وقع ضحية الصراع بين ليبرمان والمتدينين "الحرديم"، على الرغم من أن الجميع تلقوا ما يريدون. "إنه مجرد إصرار لا يمكن تفسيره".

وأشار عضو الكنيست زوهر، أن حزب الليكود لن يغير تشكيلة قائمته الانتخابية، قائلا: "سنذهب إلى الانتخابات وسيعاقب الجمهور الأحزاب الصغيرة. لن يغفر جمهور ليبرمان خيانته، لقد حقق إنجازات رائعة لمهاجري الاتحاد السوفيتي ولكنها ستذهب إلى سلة المهملات. سأضع قانون حل الكنيست على الطاولة".